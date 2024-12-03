Москва, 3 декабря, 2024, 11:31 — ИА Регнум. В Раменском директор супермаркета убил посетителя, который украл бутылку водки, сообщил источник ИА Регнум.

Михаил Почуев/ТАСС

По словам собеседника агентства, 30 ноября Тимур В. пришёл в продуктовый магазин и украл бутылку водки. Действия мужчины не остались незамеченными, его задержали сотрудники супермаркета. Директор магазина 31-летний Мухаммадджон Х. завёл Тимура в подсобку и напал на него. В результате 49-летний мужчина был задушен. Директора магазина задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что Музаммадджон — уроженец Таджикистана, но является гражданином России.

Сам директор вину не признаёт. Расследование продолжается.