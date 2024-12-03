Москва, 3 декабря, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала «Почту России» нарушившей закон «О защите конкуренции», за что компании грозит оборотный штраф. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Государственную компанию привлекут к административной ответственности по статье 14.31 КоАП РФ. Почта ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде.

«Как субъект естественной монополии компания обязана предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам, таким образом «Почта России» злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия», — указано в сообщении.

В настоящее время российские граждане могут выбрать такой вид получения отправлений от органов власти с помощью портала Госуслуг, однако возможность проверить согласие на получение отправлений есть только у информационной системы «Почты России», а остальные участники рынка попросту не могут ею воспользоваться.

ФАС предписала компании устранить нарушение и впредь включать в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде, чтобы сделать более прозрачной работу с частными компаниями.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре ФАС возбудила дело против «Альфа-Банка» из-за нарушения закона о рекламе. Текст разъясняющих сносок в рекламных роликах банка выполнен трудным для восприятия способом и слишком быстро исчезает с экрана. Отмечается, что с начала текущего года в отношении «Альфа-Банка» возбуждено 21 дело по признакам нарушения рекламного законодательства. Кредитной организации были назначены штрафы на общую сумму 9 млн рублей.

5 ноября ФАС призвали запретить автоматические скидки на товары на маркетплейсах. По словам члена общественного совета при ведомстве Алексея Кожевникова, таким образом крупные маркетплейсы освобождают свои склады накануне распродаж и периодов высокого спроса, несмотря на то, что продавцы в таком случае рискуют понести финансовые убытки.