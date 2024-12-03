Тюмень, 3 декабря, 2024, 11:19 — ИА Регнум. В Тюменской области мигранты выстраиваются в очереди у военкоматов, чтобы не лишиться российского паспорта. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на военного комиссара региона Сергея Чиркова.

Алексей Сухоруков/Global Look Press

Согласно внесённым в августе поправкам в ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе», уклонение от постановки на воинский учёт, а также предоставление заведомо ложных сведений о намерении соблюдать Конституцию и законы РФ может стать поводом для лишения российского гражданства. Для постановки на учёт лицам, получившим гражданство, даётся две недели, отмечает Чирков.

«До принятия ФЗ-281 значительное количество лиц, вступивших ранее в гражданство РФ, не выполняло эти требования. В настоящее время все вышеуказанные граждане, с целью не быть лишенными гражданства РФ, начали прибывать в военные комиссариаты для постановки на воинский учёт, став, таким образом, заложниками своей неисполнительности», — передаёт его слова агентство.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 декабря начал действовать ряд законов, принятых Госдумой. Среди них — введение обязательного предоставления биометрических данных иностранцами, прибывающими в страну без визы.

В конце ноября стало известно, что в столице введут дополнительные меры контроля за соблюдением миграционного законодательства. Мигранты и некоторые другие категории иностранцев должны будут оформлять специальные электронные удостоверения, по которым сотрудники полиции смогут быстро проверять информацию об их статусе и наличии правонарушений.

18 ноября депутаты Госдумы предложили правительству принять комплекс из десяти мер в сфере миграции, в том числе проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от функционала работы. Предлагается сделать обязательной устную часть экзамена по русскому языку и расширить видеозапись устной части экзамена, а также включить в неё записи ответов на вопросы о целях приезда в Россию.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.