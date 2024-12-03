Москва, 3 декабря, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Двое мужчин провалились под лёд на востоке Москвы, одного из них успели спасти. Об этом сообщает 3 декабря источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Мужчины ушли под воду на середине Кошачьего пруда, который находится в районе пересечения Свободного и Федеративного проспектов.

Одного мужчину живым извлекли из воды. Труп второго готовятся доставать из пруда.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября в Караидельском районе Башкирии утонул мужчина, который пытался на велосипеде проехать по тонкому льду на реке Уфа. Мужчину сопровождала собака по кличке Белка. Она несколько дней ждала хозяина на реке, пока её не забрали его родственники.