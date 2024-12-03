Москва, 3 декабря, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил с 2025 года запустить программу «Земский тренер», направленную на привлечение учителей физкультуры на село и в малые города.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Отчитаться о проделанной работе премьер-министру России Михаилу Мишустину и региональным властям поручено к 1 марта 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин всегда уделяет внимание развитию отечественного спорта. По его словам, Россия существенно продвинулась в вопросах развития спорта и детского спорта, а также в вопросах вовлечения населения в спортивную деятельность.

В октябре российский лидер сообщил, что в год в стране будут возводить не менее 350 спортивных объектов. На это направят 65 млрд рублей из федерального бюджета. Прежде всего это коснётся малых городов и сельских территорий.

29 мая Путин поручил составить и скоординировать новые национальные проекты до конца лета текущего года. Среди таких проектов «Продолжительная и активная жизнь», который призван помочь росту продолжительности жизни в России.