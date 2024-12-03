Вашингтон, 3 декабря, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Если израильские заложники, которых удерживают в секторе Газа с октября 2023 года, не будут освобождены, радикальное палестинское движение ХАМАС ждёт «адская расплата», заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Leo Correa Кредит: AP/TASS

«Если израильские заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединённых Штатов Америки, на Ближнем Востоке начнётся ад, и тем, кто ответственен за эти зверства против человечества, придется заплатить за это», — приводит слова республиканца американское агентство Associated Press (AP).

Трамп призвал освободить всех заложников «прямо сейчас» и пообещал, что ответственные за преступления в секторе Газа понесут наказание.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября глава сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва выразила мнение, что после вступления в должность президента Трамп попробует заморозить украинский конфликт и переключит фокус внешнеполитического внимания Соединённых Штатов на Ближний Восток и Китай.

Ранее обозреватель информагентства Bloomberg Кортни Макбрайд написала, что Трамп уже начал формировать свой курс в отношении ключевых внешнеполитических вопросов, связанных с Украиной и Израилем. По её словам, Израилю победа Трампа, скорее всего, пойдёт на пользу — Трамп может предоставить этому государству большую свободу действий для нанесения ударов по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

29 октября представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что палестинское движение готово к рассмотрению новых предложений по прекращению огня в секторе Газа, но только в случае, если они предусматривают вывод израильских войск с территории палестинского анклава.