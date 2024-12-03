Трамп предупредил ХАМАС об «адской расплате» из-за заложников в Газе
Трамп пригрозил ХАМАС суровой расплатой за удержание заложников в секторе Газа
Вашингтон, 3 декабря, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Если израильские заложники, которых удерживают в секторе Газа с октября 2023 года, не будут освобождены, радикальное палестинское движение ХАМАС ждёт «адская расплата», заявил избранный президент США Дональд Трамп.
«Если израильские заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединённых Штатов Америки, на Ближнем Востоке начнётся ад, и тем, кто ответственен за эти зверства против человечества, придется заплатить за это», — приводит слова республиканца американское агентство Associated Press (AP).
Трамп призвал освободить всех заложников «прямо сейчас» и пообещал, что ответственные за преступления в секторе Газа понесут наказание.
Как передавало ИА Регнум, 7 ноября глава сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва выразила мнение, что после вступления в должность президента Трамп попробует заморозить украинский конфликт и переключит фокус внешнеполитического внимания Соединённых Штатов на Ближний Восток и Китай.
Ранее обозреватель информагентства Bloomberg Кортни Макбрайд написала, что Трамп уже начал формировать свой курс в отношении ключевых внешнеполитических вопросов, связанных с Украиной и Израилем. По её словам, Израилю победа Трампа, скорее всего, пойдёт на пользу — Трамп может предоставить этому государству большую свободу действий для нанесения ударов по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.
29 октября представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что палестинское движение готово к рассмотрению новых предложений по прекращению огня в секторе Газа, но только в случае, если они предусматривают вывод израильских войск с территории палестинского анклава.