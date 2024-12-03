Москва, 3 декабря, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Брат задержанного на митинге в Тбилиси россиянина Ивана Пилякина считает, что тот мог пойти на акцию протеста ради хайпа. По словам Ильи, его брат Иван уже несколько лет живет в Грузии по рабочей визе и ранее местные законы не нарушал. Об этом ИА Регнум рассказал Илья Пилякин.

Социальные сети

В разговоре с журналистами 25-летний Илья сообщил, что не знал о задержании своего родного брата, 30-летнего Ивана Пилякина на антиправительственном митинге в Грузии. По словам Ильи, они с братом регулярно общаются, но чаще по работе.

«Я только от вас узнал, что Ваню задержали. Он уже несколько лет живет в Грузии, у него есть рабочая виза. Ваня занимается там моушен дизайном. Зачем он пошел на митинг, я точно сказать не могу, он просто решил так хайпануть», — отметил Илья Пилякин.

Иван Пилякин — один из восьми россиян, которых в эти выходные задержали на антиправительственной акции протеста в Тбилиси. Всех их обвиняют в мелком хулиганстве, оказании сопротивления и неподчинении требованиям полиции.

Социальные сети

По информации из открытых источников, Иван Пилякин родился и вырос в Новосибирске, но покинул Россию после начала СВО. На своей странице в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он публиковал несколько фото и видео в поддержку Украины.

24 февраля 2022 года Иван разместил на своей странице пост с украинским флагом, сопроводив его нацистским лозунгом. Следом мужчина записал видео с собой, где опубликовал имя, фамилию и дату рождения, отметив, что он гражданин России. Этот пост Иван также сопроводил нацистским лозунгом, антивоенными высказываниями, заявлением о том, что ему стыдно, а также критикой в адрес руководства России.

В январе 2023 года Иван выложил новый провокационный пост с видео, на котором он в компании других молодых людей сидит под портретом Гитлера со свастикой на рукаве. В это время компания смотрит ролик блогера Максима Каца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Ранее ИА Регнум сообщало, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси, которая началась 28 ноября, вышла за рамки закона. МВД Грузии отметило, что митингующие громят всё на своем пути, нанося вред городской инфраструктуре.

29 ноября стало известно, что в ходе антиправительственного митинга у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД страны. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы. При этом 43 протестующих были задержаны за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство.

Митинги в Тбилиси начались после заявления кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления страны в Евросоюз. По его словам, также было принято решение отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.