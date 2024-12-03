Новосибирск, 3 декабря, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Теплоснабжение в 110 многоквартирных домах Ленинского района Новосибирска восстановят 3 декабря к 18:00. Об этом сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков.

Александр Кряжев/РИА Новости

Без отопления горожане остались со вчерашнего дня из-за плановых работ. По данным сайта систем жизнеобеспечения, из-за дефекта на трубе, расположенной по адресу Космическая, 32/1, ухудшились параметры подачи теплоснабжения. В контуре отключения были более 100 объектов.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что управляющая компания и диспетчерская служба заранее оповестили горожан о проведении работ.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что в контуре отключения находилось 86 домов.

«Работы завершены в 10 утра. В 10:30 теплосеть была включена в работу», — отметили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жители 470 домов в Новосибирске остались без отопления из-за прекращения работы оборудования на насосной станции № 5. Остановка оборудования на ПНС-5 произошла утром 30 октября. Без теплоснабжения остались жители Заельцовского района и некоторых домов Калининского района.

В городе Звенигороде Московской области 8 ноября отключилось электричество. Без электроэнергии остались котельные. На восьми улицах и в микрорайоне Восточном прекратилась подача в дома отопления и горячей воды. Предварительно, к аварии привёл скачок напряжения на трансформаторной подстанции.