Москва, 3 декабря, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Россия отвергнет предложения стран НАТО по условиям прекращения украинского конфликта, заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Виталий Белоусов/РИА Новости Леонид Ивлев

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что ради окончания боевых действий киевский режим может пойти на временные территориальные уступки. Взамен Украина может получить гарантии безопасности, помощь с поставками вооружения и возможность вступить в Североатлантический альянс.

«Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины, достижение обозначенных президентом Путиным целей СВО, их никто не отменял», — сказал Ивлев «РИА Новости».

Он напомнил, что европейским политикам свойственно выступать с громкими заявлениями, и отметил, что так поступил и Столтенберг. Своей тирадой, добавил депутат, бывший генсек ещё раз подтвердил, что альянс вовлечён в конфликт с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее один из первых вариантов плана по Украине, разработанного Китом Келлогом, потенциальным спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа, стал доступен широкой аудитории. План предполагает прекращение изоляции России и установление контактов с президентом Владимиром Путиным, «принуждение» Москвы и Киева к переговорам, некоторые уступки России со стороны Украины, постепенное снятие санкций и поддержку Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в недавнем интервью японскому агентству Kyodo признал, что украинская армия не способна вернуть потерянные во время специальной военной операции территории.