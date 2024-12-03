Москва, 3 декабря, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти в Соединённых Штатах Америки. Такое мнение 3 декабря высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Chris Kleponis/Global Look Press Хантер Байден

«Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества», ― написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

Володин считает, что в другой стране подобное вряд ли возможно ― когда покидающий пост глава государства издаёт указ о полном и всеобщем помиловании своего сына, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжких.

«Кстати, ранее Байден неоднократно говорил, что никогда не пойдёт на такой шаг и не будет препятствовать правосудию. Соврал», ― подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 1 декабря подписал указ о помиловании сына Хантера по двум уголовным делам. Американский лидер пошёл на такой шаг, несмотря на неоднократные уверения в том, что не воспользуется своими полномочиями, чтобы избавить сына от тюрьмы. Байден подчеркнул, что Хантер стал мишенью исключительно из-за политического давления.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение является внутренним делом Соединённых Штатов Америки. Американский миллиардер Илон Маск считает, что помилование Хантера представляет угрозу территориальной целостности США.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что это помилование является злоупотреблением властью и грубым нарушением правосудия.

В начале декабря 2023 года сыну американского лидера предъявили обвинения в неуплате налогов. В сентябре текущего года Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения. Вынести приговор по этому делу должны были 16 декабря. Ему могло грозить до 17 лет тюрьмы.

11 июня текущего года суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении оружия.

Байден-младший обвиняется также в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им.