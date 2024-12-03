Москва, 3 декабря, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян с помощью QR-кодов. Об этом 3 декабря сообщил налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Злоумышленники, выдающие себя за работников правоохранительных или контролирующих органов, заявляют гражданам о якобы наличии у них незадекларированных сумм дохода, которые могут «конфисковать» в пользу государства, рассказал в беседе с «РИА Новости» эксперт. Затем они предлагают перейти на «защищённый канал связи» и перезванивают в мессенджер, где человек видит на фото эмблему Федеральной налоговой службы или символику портала «Гослуслуги».

«Жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на спецсчёт. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями. И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей», — уточнил Хаминский.

Затем жертве обещают, что деньги будут возвращены в течение нескольких дней, однако это делается для того, чтобы мошенники успели снять наличные. Юрист напомнил, что настоящие сотрудники налоговой службы общаются с гражданами через личный кабинет налогоплательщика или через прямой вызов на приём в инспекцию, а не звонят по телефону или через мессенджер.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября в пресс-службе московской прокуратуры рассказали, что мошенники начали применять новую схему с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений.

Также мошенники для обмана россиян разработали новую гибридную схему, в которую вовлекают близких жертвы. Сначала аферисты звонят своей потенциальной жертве и предлагают лёгкий заработок на инвестициях. Когда человек решает забрать «заработанные» деньги, у него запрашивают несуществующий налоговый код и просят оплатить комиссию, а после заявляют о подозрении в мошенничестве и требуют найти доверенное лицо. В таких случаях человек обращается к близким.