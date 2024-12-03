Вашингтон, 3 декабря, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Два астероида размером с небоскрёб пролетят около Земли 3 и 4 декабря, за их приближением следят в НАСА, сообщает Newsweek.

Hubble ESA

Астероиды 447 755 (2007 JX2) и (2020 XR) образовались в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Хотя они и отнесены к потенциально опасным, угрозы для планеты не представляют.

По оценкам специалистов, размер первого астероида — 402,3 метра, второго — 387,7 метра. Объект 2007 JX2 приблизится к Земле на расстояние 5,5 млн километров, а 2020 XR — 2,2 млн километров.