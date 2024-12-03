Назаровский район, Красноярский край, 3 декабря, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Отцу четырёх погибших детей в Назаровском районе Красноярского края предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. Подробности сообщили в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

34-летнего отца погибших от отравления детей обвинили в причинении смерти по неосторожности.

По версии следователей, вечером 20 сентября мужчина обработал квартиру в своём частном дома от насекомых дихлофосом. При распылении он не выполнил рекомендации о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки. Он пустил домой детей, позвав ужинать.

Утром 21 сентября вся семья, в том числе четверо несовершеннолетних, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, у всех были признаки кишечного расстройства. После обращения в местную амбулаторию пострадавших госпитализировали.

В результате отравления 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день умерла 11-летняя девочка, в ночью — 12-летняя девочка.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Следователи уточнили, что причиной гибели несовершеннолетних является попадание через еду и игрушки в организм яда.

В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении.

Как сообщало ИА Регнум, семья из Красной Сопки в Красноярском крае поступила в больницу с признаками отравления 21 сентября. Отец и мать рассказали, что всем стало плохо накануне вечером после того, как поужинали курицей и пельменями.

Родителей погибших детей выписали из больницы 25 сентября. Женщине, которая на момент отравления была беременна, ребёнка сохранили. 30 сентября в селе Красная Сопка прошли похороны погибших детей.

Изначально следователи отрабатывали версию с отравлением продуктами питания. Позднее стало известно, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Семья в это время на два часа выходила на улицу, в жилье оставалась открытой форточка. Мужчина также рассказал, что в доме имелись проблемы с циркуляцией воздуха, поскольку не было вытяжки.

Сначала следователи предположили, что семья отравилась продуктами питания, но в еде не обнаружили опасного содержимого. Экспертиза показала, что в анализах пострадавших находится вещество, входящее в состав средства для уничтожения насекомых. Следователи назвали приоритетной версию отравления этим средством. Проведённая экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде из дома под Красноярском, где погибли четыре ребёнка.