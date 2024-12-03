Москва, 3 декабря, 2024, 07:43 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении в ходе наступления экипаж российского танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» смог прорвать оборону ВСУ. При этом боевая машина была повреждена в ходе боя и с неисправной башней прикрыла огнём БМП со штурмовиками. О героизме экипажа танка рассказали в Минобороны РФ.

Цитата из видео. Минобороны России Боевая работа экипажа Т-72Б3 в зоне проведения СВО

Изначально перед экипажем танка стояла задача прорвать оборону ВСУ и прикрыть штурмовые подразделения. Вражеские дроны и артиллерийские снаряды в ходе боя значительно повредили танк, был выведен из строя поворотный механизм башни.

Несмотря на это экипаж в составе командира танка младшего лейтенанта Григория Крышталя, наводчика-оператора ефрейтора Алексея Клементьева и механика-водителя сержанта Владимира Замаруева продолжил выполнение боевой задачи. В ходе совместной сплоченной работы им удалось поразить пулемётные позиции ВСУ, точки АГС, блиндажи и живую силу противника. Штурмовые подразделения прорвали оборону и захватили вражеские опорные пункты.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы РФ ударами беспилотников поразили в Сумской области автомобили, в которых украинские военные под видом гражданских направлялись в сторону Курской области. Об этом 2 декабря рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным Минобороны РФ на 2 декабря, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли 37 355 военнослужащих, 226 танков, 161 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортёра, 1206 боевых бронированных машин, 1065 автомобилей, 305 артиллерийских орудий.