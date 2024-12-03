Танк Т-72Б3, получивший в бою множественные повреждения, помог штурмовикам прорвать оборону на красноармейском направлении. Его экипаж продолжал прикрывать боевых товарищей даже когда дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушил поворотный механизм башни. В Минобороны уточнили 3 декабря: уничтожать вражеские укрепленные пулеметные позиции, блиндажи, а также живую силу противника российским бойцам пришлось, поворачивая башню вручную. Обсуждением такого события ознаменован новый, 1013-й день СВО на Украине.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-72Б3М

В итоге экипаж 72Б3 в составе командира танка младшего лейтенанта Григория Крышталя, наводчика-оператора ефрейтора Алексея Клементьева и механика-водителя сержанта Владимира Замаруева выполнил задачу и погасил все очаги сопротивления.

«Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на «САУшке», — пояснил Григорий Крышталь.

Тем временем расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции врага с расстояния до 35 километров. Причём командный пункт артиллерии в режиме реального времени получал результаты огневого поражения. Фиксирование уничтожения целей производилась с помощью беспилотников.

В оборонном ведомстве уточнили, что вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков, помогают высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов».

Подробности — в трансляции ИА Регнум.