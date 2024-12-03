Вашингтон, 3 декабря, 2024, 06:50 — ИА Регнум. По итогам двухлетнего расследования американские конгрессмены сделали заключение, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки. Такие выводы опубликованы в докладе законодателей на 557 страницах.

Wuhan.gov.cn Пациент с подозрением на коронавирус в Ухане

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань», — говорится в документе.

Конгрессмены привели пять аргументов, отмечая, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе, все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько случаев распространения.

Также законодатели обратили внимание на то, что в Ухане располагается ведущая исследовательская лаборатория, занимающаяся изучением вирусов SARS, которая имеет опыт работы с вирусами при «недостаточном уровне биологической защиты».

По заключению авторов доклада, исследователи Уханьского института вирусологии заразились вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке диких животных. По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились, считают в Конгрессе.

Как сообщало ИА Регнум, американские и европейские учёные в рамках исследования структуры обрывков генома и генетического разнообразия коронавируса пришли к выводу, что рынок в Ухане является первоначальным очагом распространения COVID-19. Результаты исследования опубликованы 19 сентября в научном журнале Cell.

Отмечается, что ретроспективный обзор ранних случаев заболевания выявил 174 пациента, заразившихся коронавирусом, и 32% из них имели подтверждённую связь с рынком в Ухане. Остальные же пациенты проживали в непосредственной близости от этого места. Кроме того, в районах, окружающих рынок, были зафиксированы первые случаи летального исхода от пневмонии при заражении COVID-19.

На рынке продавались в числе прочего млекопитающие, среди которых были бамбуковые крысы, енотовидные собаки и циветты, которые были идентифицированы как промежуточные носители вируса.

В июне 2023 года Национальная разведка США представила отчёт расследования о причинах возникновения пандемии коронавируса. Специалисты не нашли подтверждений гипотезы об утечке биоматериала в институте вирусологии в Ухане.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также склоняется к версии о распространении COVID-19 естественным путём.