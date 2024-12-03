Берлин, 3 декабря, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с серебристым металлическим чемоданом Rimowa, он собственноручно вынес его из поезда. Такую деталь заметили и в Германии, и на Украине. Общественность в соцсетях высказывала различные предположения о том, что в «чемоданчике у Шольца лежит». Об этом написал журнал Spiegel.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Кто-то написал, что немецкий политик привёз чемодан денег, другие предположили, что в багаже — оружие, мини-версия ракеты Taurus, термос с чаем и бутерброды.

Журналисты припомнили, что Олаф Шольц всегда в поездках был с «привычной кожаной сумкой», а теперь с громоздким чемоданом.

В ходе совместной конференции Шольца с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве местная журналистка спросила канцлера, что же было в его чемодане.

Шольц переспросил, насколько подробно она хочет получить ответ и кратко, ответил, что в чемодане находятся дорожные принадлежности, белье и «другие необходимые вещи».

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Визит канцлера стал первым за последние два с половиной года.

Шольц в своём аккаунте в соцсети X опубликовал «послание» российскому президенту Владимиру Путину, где в очередной раз поклялся в поддержке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему. Песков также отметил, что Берлин продолжает свою линию на безусловную поддержку киевского режима.

Визит Шольца в Киев был запланирован задолго до раскола правительства ФРГ. Мероприятие решили провести в период между президентскими выборами в США и приходом новой администрации избранного главы Белого дома Дональда Трампа.