Вашингтон, 3 декабря, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Власти США, выполняя распоряжение президента Джо Байдена об усилении Украины, готовят новые санкции против России. Об этом заявил 2 декабря советник главы Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Усилить Украину Байден намерен с помощью «серии дополнительных шагов». Среди них уже выданное разрешение Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России, а также новые антироссийские санкции, подчеркнул Салливан.

Как сообщало ИА Регнум, США ввели 21 ноября санкции против 100 юридических и физических лиц. Среди них руководитель департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина, Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

В Китае банки отказываются работать с кредитными организациями России, которые попали под новые санкции США. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

В мае президент России Владимир Путин заявлял, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Глава государства уточнил, что санкционные меры преследовали цель разрушить Россию изнутри, однако этого не произошло.