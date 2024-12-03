Вашингтон, 3 декабря, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь минобороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что американские власти связывались с Россией на фоне эскалации в Сирии для поддержки канала коммуникаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сирия

Командующий ВС США воспользовался горячей линией с Россией, чтобы обеспечить каналы связи. Это особенно важно, считает, Райдер, поскольку американские силы действуют в непосредственной близости от Сирии.

«Я не буду раскрывать детали переговоров, но скажу, что у нас есть механизм коммуникации, который помогает предотвратить возможные ошибки. Мы также будем поддерживать связь со странами региона, чтобы быть в курсе происходящего», — заверил официальный представитель Пентагона.

Также Патрик Райдер подчеркнул, что США «никоим образом» не причастны к операциям в Алеппо и его окрестностях на северо-западе Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, ВВС Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили один из штабов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе, информировала 2 декабря радиостанция Sham FM.

27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

29 ноября стало известно, что сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

2 декабря командование правительственной армии Сирии заявило, что войска страны и Воздушно-космические силы России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.