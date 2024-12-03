Силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник над Брянской областью
Брянск, 3 декабря, 2024, 04:27 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 3 декабря подразделения противовоздушной обороны уничтожили ещё один украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Глава области заверил, что при попытке атаковать дроном российскую территорию и его ликвидации никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков работают представители оперативных служб.
Ранее Богомаз сообщал об одном сбитом беспилотнике в небе над Брянской областью.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 3 декабря воздушную тревогу объявили в Киевской и ещё семи областях.
Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских формирований, сообщило 2 декабря Министерство обороны РФ.