Брянск, 3 декабря, 2024, 04:27 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 3 декабря подразделения противовоздушной обороны уничтожили ещё один украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Глава области заверил, что при попытке атаковать дроном российскую территорию и его ликвидации никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков работают представители оперативных служб.

Ранее Богомаз сообщал об одном сбитом беспилотнике в небе над Брянской областью.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 3 декабря воздушную тревогу объявили в Киевской и ещё семи областях.

Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских формирований, сообщило 2 декабря Министерство обороны РФ.