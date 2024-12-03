Берлин, 3 декабря, 2024, 04:20 — ИА Регнум. В Пекине представителей германских СМИ вывели из зала во время встречи министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с китайским коллегой Ван И. Об этом 2 декабря написала немецкая газета Handelsblatt.

МИД Китая Анналена Бербок и Ван И

СМИ отметило, что Бербок начала разговор с «позиции силы и даже угроз». Немецкий политик раскритиковала Пекин за предполагаемые поставки России беспилотников, добавив, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть и китайские предприятия.

Китайской стороне особо говорить ничего не пришлось, хватило и красноречивого жеста Ван И с удалением немецких журналистов из зала. Бербок поняла этот жест, когда объявили, что никаких совместных пресс-релизов по итогу двусторонней встречи не будет.

«Пекин дал понять, что публичная критика нежелательна», — заключили авторы издания.

В МИД КНР отметили, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. Бербок, по мнению китайских дипломатов, надеется, что Пекин, как европейский партнёр, будет играть активную роль в этом отношении. При этом Ван И всесторонне и систематически разъяснял позицию КНР по установлению мира и продвижению переговоров.

Это был второй неудачный визит Анналены Бербок в Китай.

Как сообщало ИА Регнум, Анналена Бербок заявила, что целью её визита в Китай является желание обсудить урегулирование конфликта на Украине.

1 декабря Бербок перед визитом в КНР сказала, что для Германии сотрудничество с Китаем лучше конфронтации. При этом, по её словам, Китай своей экономической и военной помощью России идёт против основных европейских интересов. Она пообещала сказать в Пекине о том, что игнорировать это в отношениях ФРГ и КНР невозможно.

15 сентября 2023 года Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого успешное проведение спецоперации станет знаком.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала эти высказывания абсолютным абсурдом. Дипломат подчеркнула, что такие заявления серьёзно вредят политическому престижу Китая. Это откровенная политическая провокация, считают в китайском внешнеполитическом ведомстве. Пекин выразил сильное недовольство Берлину, по дипломатическим каналам сделал серьёзное представление.