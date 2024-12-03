Москва, 3 декабря, 2024, 04:09 — ИА Регнум. В Китае банки отказываются работать с кредитными организациями России, которые попали под новые санкции США. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Government ZA Флаги России и Китая

Bank of China отказался принимать платежи от российских банков, попавших в новый американский SDN-список, подтвердил изданию директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Ещё один китайский банк — Bank of Kunlun — разослал предупреждения о том, что прекращает принимать платежи от кредитных организаций из России, которые попали под санкции.

Собеседник «Известий» считает, что до январской инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа послаблений не будет. Порошин уверен, что и затем ситуация существенно не изменится. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский надеется, что с приходом к власти в США Трампа санкции будут ослаблены.

Как сообщало ИА Регнум, США ввели 21 ноября санкции против 100 юридических и физических лиц. Среди них руководитель департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина, Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

Основной проблемой, из-за чего может случиться действительно газовый кризис в Европе, это санкции против «Газпромбанка», которые США ввели 21 ноября, рассказал независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

Введённые 21 ноября санкции распространяются на «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур. В соответствии с указом президента России, через «Газпромбанк» проходит оплата в рублях за российский газ, поставляемый в страны, которые ввели ограничительные меры против России. Покупатель переводит средства в валюте на счёт в «Газпромбанке», банк продаёт валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счёт покупателя газа. С рублёвого счёта происходят расчёты с поставщиком.