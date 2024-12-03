Берлин, 3 декабря, 2024, 03:27 — ИА Регнум. В Германии суд вынес приговор четвертым подросткам за убийство в Оберхаузене двух украинских баскетболистов. Об этом со ссылкой на информацию пресс-секретаря суда в немецком Эссене Матиаса Кюстерса написал журнал Stern.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В феврале текущего года на автовокзале Оберхаузена подростки напали на баскетболистов, которым было 17 и 18 лет. Обвиняемым на тот момент было от 14 до 16 лет. Они окружили и избили спортсменов. Один из подростков применил нож, нанеся жертвам ранения в живот и спину.

Один баскетболист умер в больнице в тот же день, второй скончался через десять дней от септической полиорганной недостаточности.

Изначально предполагалось, что подростки напали на спортсменов, так как они приехали с Украины. Но этот мотив не подтвердился. Пресс-секретарь суда пояснил, что несовершеннолетние искали «возможности для стресса» и хотели «спровоцировать неприятности».

За совершенное двойное убийство подростки получили сроки от 8,5 до 10 лет.

Украинские баскетболисты Владимир Ермаков и Артём Козаченко выступали за молодёжную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

Как сообщало ИА Регнум, беженцы с Украины жаловались на агрессивное отношение к ним жителей Германии. Одна из них рассказала, как на неё на парковке наорал пожилой немец, посчитавший машину украинки слишком дорогой. Мужчина указал ей, чтобы она продала автомобиль, отправила деньги на Украину и вернулась к себе на родину.

В Германии семейная пара инвалидов с Украины убила и расчленила мужчину, который был гражданином Латвии.