Лондон, 3 декабря, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые заявил, что британские власти делают шаги в направлении создания условий для участия Украины в мирных переговорах. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Rwendland Лидер Лейбористской партии Кир Стармер

По информации СМИ, Стармер выступил с ежегодной речью премьер-министра на банкете лорд-мэра. Свой спич он посвятил внешней политике, затронув Украину, избранного президента Дональда Трампа и Китай.

Политик пообещал поддерживать Киев «до тех пор, пока это необходимо».

«Чтобы поставить Украину в максимально выгодное положение для переговоров», — впервые публично заявил премьер о переговорах с Москвой, чтобы прекратить военные действия.

Также Кир Стармер объявил, что «Британия вернулась», как и вернулся Дональд Трамп, с которым он намерен сотрудничать.

Как сообщало ИА Регнум, украинским военным приказали держать оборону в Курской области до январской инаугурации Дональда Трампа, написала британская корпорация «Би-Би-Си» (BBC) со ссылкой на признание ВСУ.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон признал, что Запад вовлечён в прокси-конфликт с Россией и воюет против неё чужими руками.

Он добавил, что Британия несёт «моральную ответственность» за то, в каком положении оказалась Украина, так как Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях её безопасности, создав условия для отказа Киева от ядерного оружия. Великобритания и США, по сути, лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня, заключил Джонсон.

Страны НАТО уже вступили в войну с Россией. Такое мнение высказал 27 ноября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.