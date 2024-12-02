Киев, 3 декабря, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россию пригласят на второй саммит мира по урегулированию украинского конфликта. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.

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Зеленский подчеркнул, что Россию на саммит пригласят, так как все западные лидеры хотели этого. При этом он высказал своё мнение, что РФ сделает всё, чтобы отменить формулу мира.

Также глава киевского режима уверен, что российская сторона не посетит саммит, так как «её это не интересует».

Как сообщало ИА Регнум, Украина в ближайшее время готова провести новый саммит по «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 28 ноября заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не приемлет подходы конференции, представляющие собой ультиматум так называемой «формулы мира» Зеленского.

Лавров заявил, что Запад продолжает поддерживать тупую «формулу мира» Зеленского. Шизофренический «план победы» и формулы украинского политика о членстве в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира, добавил дипломат.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик.