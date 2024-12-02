Астана, 3 декабря, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Курс национальной валюты Казахстана тенге 2 декабря рухнул до исторического минимума.

Mgorod.kz Тенге

По данным Казахстанской фондовой биржи Kase, в понедельник днём тенге опустился до 524,79 за доллар США. В 17:00 он стал ещё ниже — 530,8.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Центробанк России с 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 рубля.

Президент России Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.