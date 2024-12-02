Москва, 3 декабря, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в шутку «поспорил» с высказыванием директора Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) Марии Ведуновой, что мужские половые клетки не знают направления своего движения.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Ведунова, выступая 2 декабря на IV Конгрессе молодых учёных, в разговоре с Путиным сравнила научный поиск с движением сперматозоидов, которые «не знают, куда плыть, и часто вообще плывут в другую сторону».

Президент не сразу понял, о чём говорит спикер и дважды переспросил её. В итоге он поддержал шутку и парировал, что «плывут, куда надо, и это самое главное».

Мария Ведунова представляла проект «Ментальное ГТО» — программу поддержания когнитивного долголетия, сохранения и развития интеллектуального потенциала нации. По мнению учёной, пожилые люди обладают колоссальным опытом и это «золотой запас нашей страны». Проект, считает Ведунова, поможет решить проблему сокращения числа работающих пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин рассказал, что «некоторые коллеги» изначально предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится образовательный центр «Сириус».

На встрече с участниками Конгресса молодых учёных президент процитировал произведение классика русской литературы Николая Гоголя «Мёртвые души».