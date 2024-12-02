Москва, 2 декабря, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что «некоторые коллеги» изначально предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится образовательный центр «Сириус».

Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Во время встречи Путина с молодыми учёными гендиректор «Платформа CoLab» Лев Краснов поблагодарил российского лидера за создание «Сириуса». По словам химика, он восемь лет назад был школьником на открытии центра, а сейчас принимает участие в IV Конгрессе молодых учёных. По словам Краснова, «Сириус» стал для него «трамплином».

Владимир Путин рассказал историю создания «Сириуса».

«Знаете, как там всё создавалось? Коллеги некоторые предлагали сделать рынок. Да, честно, говорили, что будет очень хороший торговый центр, большой и удобный. И с одного бока открыть казино. Я не шучу, говорю, как есть. Но потом всё-таки решили — нет, казино не надо, и торговый центр нужен, конечно, но в другом месте», — вспомнил президент.

Путин подчеркнул, что переубедил коллег и настоял на создании образовательного центра.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с участниками Конгресса молодых учёных Владимир Путин процитировал произведение классика русской литературы Николая Гоголя «Мёртвые души».

Также Путин рассказал о планах по наращиванию объёмов финансирования российской науки до 2% ВВП, о планах увеличения количества инженерных школ. По словам главы государства, наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества.