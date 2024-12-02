Брянск, 2 декабря, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом 2 декабря сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что был сбит вражеский дрон самолётного типа.

При инциденте никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков беспилотника работают представители оперативных служб, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине резко вырастет использование беспилотных аппаратов в 2025 году, в том числе Киев впервые может применить «рой дронов». Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских формирований, сообщило 2 декабря Министерство обороны РФ.