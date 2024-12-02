Москва, 2 декабря, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Памятник к 120-летию легендарного лётчика-испытателю Валерия Чкалова был открыт 2 декабря в парке «Ходынское поле» в Москве, сообщили в представительстве правительства Нижегородской области при правительстве России.

Кадр из видео

В пресс-службе уточнили, что открытие монумента состоялось по инициативе нижегородских властей и московского мэра Сергея Собянина.

Валерий Чкалов родился в 1904 году в Нижегородской губернии. Он известен тем, что в 1937 году впервые совершил беспосадочный перелёт через Северный полюс. 15 декабря 1938 года Чкалов трагически погиб при выполнении испытательного полёта на истребителе И-180 на аэродроме, который был открыт на Ходынском поле.

Начиная с 1938 года, памятник лётчику-испытателю пытались установить несколько раз, однако соответствующее решение откладывалось. Над монументом, который был открыт в Москве, работал один из ведущих скульпторов России народный художник Салават Щербаков.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2004 года в центральном зале Речного вокзала Нижнего Новгорода проводилась выставка «Чкалов и Волга». Экспозиция была приурочена к столетию лётчика. На выставке были представлены редкие фотографии, картины нижегородских художников, предоставленные коллекционерами и музеями Нижнего Новгорода.

В июле 2004 года распоряжением президента РФ Владимира Путина Валерий Чкалов был посмертно награжден Золотой звездой Героя. Эта награда, а также два ордена Ленина и Орден красного знамени, которыми был награждён лётчик, были переданы на хранение в музей «Мемориальный комплекс Валерия Чкалова».