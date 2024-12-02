Москва, 2 декабря, 2024, 21:28 — ИА Регнум. В Москве состоялась презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии. Мероприятие прошло 2 декабря на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

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Как отметил на презентации помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, энциклопедию увязали с курсом истории в школе так, что любой ученик сможет пополнить свой багаж знаний, воспользовавшись этим академическим трудом.

«Самое, наверное, важное, что из трети статей этой энциклопедии, а их около 33 тыс., мы специально отобрали то, что соответствует школьному курсу истории, привязали каждую статью к соответствующему параграфу учебника с 5-го по 9-й классы», — сказал Мединский.

По его словам, любознательный ученик, который хочет знать предмет ещё шире, может прямо из учебника через QR-код перейти на соответствующую статью в энциклопедии.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский заявил, что издание энциклопедии доказывает статус РФ как одной из ведущих стран мира с точки зрения состояния исторической науки.

«В энциклопедии авторскому коллективу удалось охватить всю мировую историю, включая политические, экономические, социальные и культурные аспекты, и добиться, таким образом, всеохватности, а с другой стороны, сбалансированности внимания, уделённого разным народам, регионам мира, историческим периодам… Я уверен, что на десятилетия вперед Российская историческая энциклопедия станет настольной книгой для всех историков», — подчеркнул Могилевский.

Российская историческая энциклопедия, создание которой началось в 2015 году, охватывает почти весь период развития человечества, все исторические эпохи, народы и страны. Каждый том издания включает более 1 тыс. статей, содержащих ссылки на актуальные исследования и исторические источники, а также иллюстративный и картографический материал. Всего в рамках серии вышло 14 книг, последние четыре из которых — сдвоенные сборники.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Мединский рассказал о начале работы над созданием единых учебников истории для учащихся средних классов. Он уточнил, что в них будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. Кроме того, были подготовлены четыре тома доработанного объединённого учебника истории для 10-го и 11-го классов.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения, которые определили принципы и механизмы реализации государственной политики в этой сфере. В ней предполагается создание единой методики преподавания истории, начиная с дошкольного уровня, и координация усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия.