Москва, 2 декабря, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Каспий не должен повторить судьбу обмелевшего Аральского моря, и следует сделать всё чтобы не допустить подобного развития событий. Об этом заявил 2 декабря президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных.

Пресс-служба Кремля

Российский лидер отметил, что поднимал вопрос обмеления Каспийского моря на встречах с президентами Азербайджана и Казахстана Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства при этом подчеркнул, что указанная проблема волнует всех.

«Вы правы, действительно, на встречах в Азербайджане Ильхам Гейдарович говорил об этом, и сейчас вот в Казахстане Касым-Жомарт Кемелевич тоже поднимал вопрос. Всех беспокоит обмеление Каспия», — сказал Путин.

По его словам, это большая проблема. Путин призвал обратить внимание на те виды животных, которые страдают от указанной ситуации.

С 1960-х годов уровень моря Аральского моря начал быстро снижаться. Эта проблема привела к экологической катастрофе в Средней Азии. В восточной части моря образовалась огромная пустыня. Соль со дна моря периодически обрушивается с бурями на приаральские территории.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Путин в телеграмме участникам и организаторам Х Невского международного экологического конгресса отметил, что вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России. Он уточнил, что именно такие задачи преследуются национальным проектом «Экология», профильными федеральными программами и экологическими акциями в регионах.