Москва, 2 декабря, 2024, 19:08 — ИА Регнум. На встрече с участниками Конгресса молодых учёных президент России Владимир Путин процитировал произведение классика русской литературы Николая Гоголя «Мёртвые души».

Кадр из видео

«Вот сейчас, в ходе конгресса, вы же знаете, что там у нас работает школа для одарённых детей, которые приезжают в Сириус на 21 день. Вы не были в этой школе и не встречались с ними? Ребята к вам не приходили? Есть такая книжка известная, «Мёртвые души». Один из главных героев говорит: «Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения». Я организатору хочу сказать, что, в принципе, это упущение», — сказал глава государства в ходе беседы с одним из участников мероприятия.

Путин уточнил, что за счёт таких встреч можно побудить и замотивировать детей идти в науку.

Как передавало ИА Регнум, на этой встрече Путин рассказал о планах по наращиванию объёмов финансирования российской науки до 2% ВВП, а также о планах увеличения количества инженерных школ. По словам главы государства, наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества.