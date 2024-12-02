Сочи, Краснодарский край, 2 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. IV Конгресс молодых ученых прошел с 27 по 29 ноября на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Он стал ключевым событием 2024 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Традиционно участие в конгрессе приняли ученые из Казахстана. В научной сфере республики сегодня работают больше 25,5 тысячи специалистов. И в этом году в стране реализуют около двух тысяч научных проектов, 700 из них — работы молодых деятелей науки.

В Казахстане создан Совет молодых ученых, который призван объединить специалистов науки. Подводные роботы, электротракторы, лекарства и медицинские устройства — вот лишь небольшая часть научных разработок.

«Стоит задача привлечения молодых ученых, наших соотечественников, которые за рубежом достаточно прогрессивны, чтобы они могли здесь зеркальные лаборатории открыть, создать точки, центры кристаллизации для местных молодых ученых. Важно формировать новые научные группы, которые в перспективе будут новыми научными школами», — рассказал председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Казахстана Максат Жабагин.

Конгресс молодых ученых в «Сириусе» стал для казахстанских специалистов своего образа эталоном для создания своего национального конгресса. 21 ноября прошел I конгресс молодых ученых Казахстана «Жас Сәтбаевшылар», посвященный вопросам устойчивого развития и научного потенциала страны. Деятели науки двух стран прекрасно понимают, что сотрудничество дает большой потенциал для развития инновационных и прорывных технологий для развития промышленности и науки России и Казахстана.

На конгрессе в Сочи выступила Асель Ишанова, главный эксперт отдела кадровой работы и информационной безопасности аппарата Сената Парламента Республики Казахстан; докторант Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева с докладом «Новый взгляд на мироустройство: различия, которые нас объединяют». В нём она высказалась на актуальные темы о градации по экономическому принципу на «первый» и «второй» миры, а также «развитые» и «развивающиеся» страны, которые требует постоянных коррекций. »…Цель дискуссии — создание открытой для молодых ученых-гуманитариев платформы для поиска новой парадигмы, обмена мнениями и предложениями по принципам формирования новых политических объединений. Для этого для начала важно определить безусловную гуманитарную ценность опыта каждой страны, стремящейся к устойчивому развитию», — отметила в своем докладе Ишанова.

Не только на IV Конгрессе молодых ученых, но и на других площадках предоставленных Росконгрессом,только за этот год получили возможность высказаться по вопросам сотрудничества в разных сферах многие казахстанские деятели науки, политики, государственные деятели. 5 июня на форуме Россия-Казахстан выступал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев. В июне на форуме «Биржевой товарный рынок ЕАЭС: ценовые индикаторы как драйвер интеграции» высказывал мнение Бакытжан Сагинтаев, председатель правления, АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система». Он же выступил на форуме«Цифровизация и прогнозирование: развитие инструментов управления рынком труда в ЕАЭС» 28 сентября.

26 ноября между Казахстаном и Россией было подписано соглашение по углублению двухстороннего сотрудничества в области исторической науки и исторического образования, на межрегиональном и межгосударственном уровне. По словам историков, общая история — это прочный фундамент в деле укрепления многоплановых связей и дружбы.

Эксперты уверены, что отношения Российской Федерации и Республики Казахстан имеют отличные и четко очерченные перспективы. 28 ноября заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников утвердили план мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества на 2024–2026 годы. Подписание состоялось в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.