Калининград, 2 декабря, 2024, 19:08 — ИА Регнум. В Гурьевске Калининградской области школьница ранила 12-летнюю сверстницу ножом, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального УМВД.

РИА Новости

Следствие установило, что инцидент произошел, когда девочка пришла к пострадавшей в гости. После ранения школьницу доставили в медицинское учреждение.

«Работу правоохранителей на месте координирует лично начальник ПДН УМВД России по Калининградской области полковник полиции Светлана Осмоловская», — уточнили в пресс-службе.

Полиция также сообщает, что ни несовершеннолетние девочки, ни их семьи ранее не были замечены в правонарушениях.

23 ноября сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 15-летнего подозреваемого, который устроил драку в трамвае. Как передавало ИА Регнум, подросток распылил газовый баллончик в лицо одному из пассажиров.

12 ноября на Урале школьник с разбега ударил девочку ногой в грудь. По сообщениям пострадавшей, 15-летний подросток регулярно издевался над ней, оскорблял, бил и плевал. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.