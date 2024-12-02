Москва, 2 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Сообщения о вероятном конфликте Турции и России на территории Сирии, могут являться частью информационной войны, так как с учётом имеющихся договорённостей и соглашений, такое столкновение попросту невозможно, заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в разговоре с ИА Регнум.

Агентство Associated Press сообщило, что наступление повстанцев в Сирии, которые захватили Алеппо, грозит втянуть Турцию в конфликт с Россией. Журналисты считают, что растёт риск розжига более масштабной региональной войны.

Востоковед утверждает, что подобное развитие событий попросту невозможно при нынешних событиях и имеющихся ситуационных моментах, которые по многим направлениям объединяют и Россию, и Турцию, в том числе по вопросам, связанным с Сирией.

«Дело в том, что две страны является участниками Астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Также две страны имеют специальное соглашение с Сирией о разделении сфер влияния, и в общем-то поддерживаются тесные контакты между собой. Несмотря на все сложности, которые сейчас происходят с Сирией контакты военных и политических служб между сторонами поддерживаются»,— уточнил Тарасов.

Говоря о публикации, эксперт предположил, что это может быть провокацией и элементом информационной войны.

«У мировой дипломатии стало большое закулисье. На поверхность выбрасывается 5-10% информационного блока. Остальное всё уходит, что называется, в подполье, и идут негласные переговоры разведок на Ближнем Востоке. И это даёт возможность для специалистов информационных войн выдвигать различные фейки, даже сенсационного типа, по поводу которых не существует ни утверждений, ни опровержений. Что называется, пошла писать губерния»,— заявил востоковед.

Эксперт обратил внимание на географическое положение Турции, и отметил, что страна граничит с Сирией, что безусловно наталкивает на вопросы об осведомлённости турецких спецслужб по поводу готовящихся операций повстанцев.

«Турецкая разведка имеет агентурные возможности отслеживать развитие событий. Они имели информацию о подготовке тех событий, операций, которые мы сейчас наблюдаем. Тут возникает вопрос, информировали ли они своих партнёров — Москву, Иран, Асада? Если информировали, то какую цель ставили перед собой? Ситуация очень нестандартная. Проводить диагностику однозначного типа очень сложно»,— пояснил Тарасов.

По словам специалиста, такая ситуация информационного тумана может кого-то устраивать, потому что это позволяет проводить более реальные оперативные мероприятия.

«Мы видим это на примере войны в Газе, в Ливане, в отношениях между Ираном и Израилем. Сирийские события, нынешний кризис не являются в этом деле исключением, поэтому к событиям, сообщениям нужно относиться с осторожностью»,— заключил востоковед.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября боевики в Сирии начали наступление на позиции Сирийской арабской армии (САР, правительственные войска) в районе Алеппо. К 30 ноября боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили 40% западных районов Алеппо. Кроме того, они активно наступали на позиции САР в провинции Идлиб и смогли взять под контроль крупный город Маарат-ан-Нуман.

САР 1 декабря объявила об отражении атаки боевиков. В этот же день сирийские ВВС нанесли удары по колонне бронетехники террористов на трассе Алеппо — Дамаск и сорвали их наступление.

2 декабря командование правительственной армии Сирии заявило, что войска страны и Воздушно-космические силы России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб. В тот же день, радиостанция Sham FM сообщила о том, что ВВС Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили один из штабов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе.

9 ноября стало известно, что сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Запад сознательно дестабилизирует обстановку в ключевых регионах мира. Западные элиты не хотят мириться с утратой ими былого могущества в мире, добавил он.