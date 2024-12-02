Москва, 2 декабря, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В деревне Бобошино Сергиево-Посадского округа волонтёры во время поисков пропавшего Александра М. обнаружили склетированные останки Марии К. (имя изменено). Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Globallookpress.com / Michael Schellinger

Как стало известно, 24 ноября полиция и волонтёры начали искать пропавшего 24-летнего Александра. Через неделю труп мужчины нашли в реке «Перемойке». По предварительным данным, смерть мужчины была не насильственной. Родственники погибшего рассказали, что раньше он частенько уходил из дома и злоупотреблял алкоголем.

Полицейские и волонтёры прочёсывали лес в поисках пропавшего, но внезапно нашли другое тело. А именно скелет, находившийся на дереве. Погибшую опознали как пропавшую некоторое время назад Марию. При этом муж погибшей рассказал следователям, что женщина, уходя из дома, размышляля о суициде.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.