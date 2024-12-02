Москва, 2 декабря, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Число инженерных школ в России должно к 2030 году быть увеличено до 100, заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости

Он уточнил, что сейчас в стране 50 таких заведений.

«У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», — сказал Путин во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых.

Глава государства также уточнил, что в ближайшие три года Россия должна подготовить миллион специалистов в области инженерного дела. При этом, по словам российского лидера, к 2030 году их численность должна вырасти почти до 1,8 млн.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Путин заявил, что наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества.