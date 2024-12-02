Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Безработицы в России фактически нет, есть проблема нехватки рабочих рук. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками IV Конгресса молодых учёных.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«У нас минимальная безработица, её фактически нет — 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что проблему можно решить путём внедрения новых технологий, в том числе в направлении искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что это не ведёт к повышению безработицы.

Как передавало ИА Регнум, Путин 9 октября на церемонии запуска новых предприятий также затронул эту проблему, подчеркнув, что в стране почти нет безработицы — но, напротив, есть нехватка рабочих рук. Отметив, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, президент призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.

19 октября глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров предложил решать проблему недостатка кадров в России за счёт госсектора. По его словам, внедрение технологий в эту сферу в перспективе позволит высвободить большое количество рабочей силы, которую впоследствии можно будет распределить в других отраслях.