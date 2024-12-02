Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Россия может нарастить объёмы финансирования отечественной науки до 2% ВВП даже раньше 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными.

ИЗВЕСТИЯ/Виктор Нимаев

«Понимаю, что некоторые вопросы наверняка связаны с финансированием. Давайте все эти темы обсудим. Конечно, у нас стоит цель, и мы её реализуем — 2% ВВП должно идти на науку. К 2030 году. Может, и пораньше выйдем на эти объёмы финансирования», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в мае Путин заявил, что в число приоритетов развития страны входят повышение устойчивости экономики и достижение качественно новой динамики отраслей на основе укрепления технологического суверенитета, подготовки кадров и широкого использования цифровых решений.

Он также отметил, что технологический суверенитет России является важным фактором для повышения устойчивости экономики страны. Среди национальных целей российский лидер назвал повышение устойчивости экономики путём достижения качественно новой динамики отраслей.

В июне президент России на заседании Совета по науке и образованию объявил, что подпишет указ об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития России.