Москва, 2 декабря, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Популярность служб доставки и рост числа курьеров в России создают серьёзные проблемы, для российской экономики, заявил 2 декабря директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он пояснил, что такие организации привлекают огромное количество трудовых сил, которые можно было бы направить в другие отрасли, важные для экономического развития.

«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?» — сказал Кузнецов в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования».