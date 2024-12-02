Нью-Дели, 2 декабря, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Покупка российского истребителя Су-57Э станет лучшим решением для военно-воздушных сил (ВВС) Индии в области обеспечения безопасности воздушного пространства страны. Об этом сообщается в аналитической статье Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

(сс) Dmitry Zherdin

Сообщается, что Индия располагает вторыми по численности вооруженными силами и входит в четверку самых мощных государств мира по совокупному военному потенциалу, однако индийские эксперты считают, что 45% арсенала уже устарело. Поэтому на замену старым образцам лучше всего подойдёт представитель российской авиации пятого поколения — Су-57Э, считают аналитики.

В статье также приводится информация, что с середины 1960-х годов основными типами боевых самолётов в составе индийских ВВС выступали российские истребители второго, третьего и четвёртого поколений.

«Сверхзвуковой истребитель второго поколения МиГ-21ФЛ, истребители и истребители-бомбардировщики третьего поколения МиГ-21бис, МиГ-23МФ/БН и МиГ-27М, истребители четвёртого поколения МиГ-29A/UPG и Су-30К/МКИ. Ввиду назревшей смены поколений, самым правильным и логичным шагом для Дели станет принятие предложения Москвы по самолёту следующей генерации — многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57Э», — говорится в статье.

Аналитики также не сомневаются, что такое сотрудничество откроет путь не только к серийному производству истребителя на индийской площадке для внутренних потребностей, но и также на экспорт.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнёрам. По словам гендиректора компании Александра Михеева, дружественные страны хотят приобретать российское надёжное и уже зарекомендовавшее себя вооружение.

22 июня российское правительство рассмотрело и поддержало проект соглашения о порядке взаимного направления военных, а также кораблей и авиации из РФ в Индию и обратно. В сообщении говорится, что в соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ «О международных договорах РФ» принято решение одобрить проект Соглашения между правительствами России и Индии о взаимном военном сотрудничестве, материально-техническом обеспечении.