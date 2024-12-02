Аргентина, 2 декабря, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Российского туриста Илью Строкова заставили покинуть лайнер SH Diana, который застрял по пути в Антарктиду из-за неполадок с двигателем. Об этом пассажир рассказал 2 декабря ТАСС.

MARCIN GADOMSKI /ЕРА/ТАСС

По словам россиянина, его «выселили с корабля», оставив всего 30 минут на сборы. Утром во время завтрака к мужчине подошёл капитан и заявил, что тот обязан покинуть судно.

«Сказал, из-за того, что я тут на корабле навожу беспорядки», — пояснил турист.

Строков добавил, что не знает, устранили ли неисправность на судне. В настоящее время лайнер находится в порту Ушуая в Аргентине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские туристы объявили голодовку, требуя вернуть им деньги за сорванное из-за проблем с двигателем путешествие в Антарктиду. Компания, которая организовала круиз, решила прервать путешествие, после чего судно направилось в порт Ушуая. Некоторые пассажиры потребовали вернуть деньги за тур, который стоил от 972 тыс. до 1,4 млн рублей.

Гендиректор Swan Hellenic Андреа Зито заявил о готовности компании вернуть пассажирам 50% от стоимости билетов или «кредит в размере 65% на любой круиз по морю». Он отметил, что это примерно на 30% больше, чем предусмотрено законом.

Жительница Волгограда Наталья Литвинова оставалась единственной, кто продолжал голодовку на борту круизного лайнера. Позже она сообщила, что урегулировала спор с круизной компанией Swan Hellenic.