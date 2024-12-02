Лондон, 2 декабря, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Британский певец и композитор Элтон Джон на воскресной премьере мюзикла «Дьявол носит Prada» в Лондоне, музыку к которому он написал, заявил о потере зрения.

PICJER/Global Look Press Элтон Джон

«У меня не было возможности побывать на многих предварительных просмотрах, потому что, как вы знаете, я потерял зрение. Для меня затруднительно увидеть мюзикл, но я с удовольствием его слушаю», — приводит слова музыканта телеканал Sky News.

Элтон Джон является кавалером ордена Британской империи, он был посвящён в рыцари королевой Елизаветой II за «услуги музыке и благотворительные услуги» в 1998 году. За более чем полувековую музыкальную карьеру сэр Элтон Джон выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. Среди его наград пять статуэток «Грэмми», два «Оскара», два «Золотых глобуса». В 1994 году музыкант был включён в Зал славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame).

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Элтон Джон заявил, что перенёс острую инфекцию глаз, после которой может лишь частично видеть одним глазом. По словам музыканта, ему становится лучше, но этот процесс идёт очень медленно, и на то, чтобы в поражённом глазу восстановилось зрение, потребуется время.

В июле 2023 года Элтон Джон в рамках своего прощального турне Farewell Yellow Brick Road Tour, длившегося с перерывами пять лет, дал последний концерт в Стокгольме. В конце января 2023 года турне Джона стало самым кассовым в истории, сборы превысили 817 млн долларов.