Мехико, 2 декабря, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В Мексике стали массово отказывать российским туристам во въезде даже с оплаченными турами, подтверждённым бронированием и обратными билетами. Об этом сообщают российские туроператоры на сайте Российского союза туриндустрии.

Дмитрий Знаменский/РИА Новости

Российские туроператоры обратились к послу Мексики Эдуардо Вильегасу Мегиасу в связи с отказами во въезде россиянам. Коллективное обращение подписали 14 туроператоров с просьбой объяснить требования к туристам, планирующим поездку в эту страну.

В число подписавших обращение вошли руководители компаний «Арт-Тур», «Русский экспресс», «Карибский клуб», ITM group, «Интурист», ICS Travel, «Квинта тур», ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, «Миракль», «Веселый ветер», «Ванд», «Свои люди». По данных этих туркомпаний, число случаев остановки граждан России на границе достигло 10% от общего турпотока.

«В результате ответственность перекладывается именно на российских туроператоров. Причём мексиканские пограничники, решив проверить туриста, могут просто позвонить в указанный в ваучере отель и спросить первого попавшегося сотрудника, есть ли бронь. Но сотрудник может не владеть информацией или фамилия туриста окажется сложной для произношения. Или отель дешёвый. И всё, только на этом основания могут отказать во въезде», — рассказала директор по туризму компании «Карибский клуб» Лада Попело.

По её словам, подобные случаи происходят регулярно и не первый год, дело часто доходит до суда, и туристы, как правило, выигрывают. Однако посольство и мексиканские принимающие компании не собираются нести ответственность и перекладывают вину на миграционные службы.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам при планировании поездок в Мексику стоит принять к сведению информацию о необоснованном отказе во въезде в эту страну. По её словам, российская сторона контактирует с властями Мексики и посольством этой страны в Москве, настаивая на необходимости уделить особое внимание подобающему информированию российских туристов о сложившихся обстоятельствах, а также на принятии исчерпывающих мер по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в Мексику во избежание неблагоприятного влияния на турпотоки между двумя странами.

В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, по причине давления со стороны США. С такой же проблемой столкнулись российские граждане, которые направлялись в ряд других латиноамериканских стран, добавил дипломат. Он подчеркнул, что множество таких вопросов требуют ускоренного решения.