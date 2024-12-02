Москва, 2 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. 1 января 2025 года в 15:30 мск в прямом эфире телеканала НТВ в восьмой раз состоится традиционный праздничный розыгрыш «Новогоднего миллиарда»* от «Русского лото». Этот новогодний тираж станет особенным, поскольку приурочен к 30-летнему юбилею «Русского лото»**. Главный приз в новогоднем, 1604-м, тираже составит 1 млрд рублей, а всего будет разыгрываться более 3 млрд рублей. Помимо главного приза, в «Новогоднем миллиарде» будут разыграны не менее 100 призов по 1 млн рублей, а также множество других денежных призов.

«Русское лото» Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» состоится 1 января

«Новогодний миллиард» — это единственный лотерейный тираж в России, в котором в качестве главного приза гарантированно разыгрывается 1 млрд рублей. На сегодняшний день участники предыдущих «Новогодних миллиардов» выиграли уже более 18 млрд рублей. Крупнейший в истории российских лотерей приз в размере одного миллиарда рублей трижды выпадал на один билет — в 2020, 2023 и 2024 годах, а в 2022 году его разделили между собой два участника праздничного тиража. В 2021 году в «Новогоднем миллиарде» впервые в истории российских государственных лотерей было разыграно 1000 призов по 1 млн рублей. Благодаря новогодним розыгрышам в стране появилось более 1000 новых лотерейных миллионеров.

В новогоднем розыгрыше 1 января 2025 года главный приз — 1 млрд рублей — как и всегда с вероятностью более 60% достанется одному человеку, но с вероятность 40% может случиться, что его разделят поровну двое или более победителей. Шансы на выигрыш главного приза для каждого участвующего билета равны, поскольку в основу всех лотерей в мире заложены два принципа — равновероятности и случайности. Принцип равновероятности говорит о том, что каждый билет может выиграть с равной вероятностью, принцип случайности — о том, что все выигрыши абсолютно случайны и повлиять на результат невозможно.

«Русское лото» Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» состоится 1 января

«Совсем скоро мы ощутим волшебство приближающегося зимнего праздника, частью которого уже много лет является праздничный тираж любимой многими лотереи «Русское лото». «Новогодний миллиард» — не просто самый ожидаемый тираж года «Русского лото», он уже давно по праву сам стал доброй традицией и атрибутом Нового года. В этом году «Новогодний миллиард» по случаю 30-летнего юбилея «Русского лото» станет щедрым как сам Дед Мороз, ведь в праздничном тираже будет разыгрываться более 3 млрд рублей! А это значит, что победителей будет очень много. Искренне желаем всем участникам, чтобы в первый день Нового 2025 года вам удалось поймать птицу счастья, ведь в лотерее может выиграть любой. Дарите себе, своим друзьям и близким шанс поймать удачу за хвост», —сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Шоу «Новогодний миллиард» ежегодно становится одной из самых рейтинговых программ на российском телевидении, в котором принимают участие звёзды российской эстрады. В разные годы гостями шоу становились Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, группа «Дискотека Авария», Николай Басков, Наташа Королёва, Ёлка и многие другие. Кто станет гостем прямого эфира 1 января 2025 года, а также кто будет ведущим, пока остаётся интригой.

«Русское лото» Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» состоится 1 января

«Новогодний миллиард» проводится в прямом эфире, в присутствии звёзд российского шоу-бизнеса, зрителей и под контролем независимой тиражной комиссии. Тиражная комиссия осуществляет контроль над честностью и прозрачностью розыгрышей. В её состав на безвозмездной основе может войти любой дееспособный гражданин России старше 18 лет. Тиражная комиссия в рамках своей деятельности проверяет бочонки и мешок на целостность, комплектность и отсутствие температурных аномалий, а также следит за корректностью проведения розыгрыша. По результатам своей деятельности в рамках каждого розыгрыша тиражная комиссия подписывает протокол, который фиксирует результаты проведения розыгрыша. В случае отсутствия нарушений, розыгрыш считается состоявшимся, что также фиксируется в протоколе тиражной комиссии.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

«Русское лото» Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» состоится 1 января

* «Новогодний миллиард» является зарегистрированным товарным знаком. Фраза «Будет разыгрываться более 3 000 000 000 ₽» обозначает общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража № 1604 (розыгрыш 01.01.2025) в лотерее «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3, коммерческое наименование — «Русское лото», срок проведения — до 31.12.2029. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55. 18+

** В 2024 году исполнилось 30 лет с даты регистрации одного из товарных знаков «Русское лото».

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