Штат Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В Нью-Йорке умер 17-летний хоккеист во время благотворительного матча, посвящённого памяти жертвы ДТП. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

Sychkova Ekaterina/Global Look Press

По его данным, американский хоккеист Коннор Касин потерял сознание во время перерыва, ему провели сердечно-легочную реанимацию на катке до приезда скорой, но в больнице констатировали смерть. Он играл за школьную команду «Лонг-Айленд Шаркс», которая выступала на благотворительном матче.

Мероприятие было посвящено погибшей в ДТП в прошлом году выпускнице местной школы и организовано родителями девушки, которые также создали фонд поддержки семей, потерявших детей.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа в Казахстане в больнице скончался вратарь хоккейной команды «Торпедо» Иван Пыленок. Сообщается, что 19-летнему спортсмену стало плохо во Дворце спорта.

10 июня нападающий нижегородской хоккейной команды «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет. Федерация выразила соболезнование его родным и близким. Причину гибели не назвали.