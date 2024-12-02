В США 17-летний хоккеист умер во время матча, посвящённого погибшей девушке
Штат Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В Нью-Йорке умер 17-летний хоккеист во время благотворительного матча, посвящённого памяти жертвы ДТП. Об этом сообщает американский телеканал CBS.
По его данным, американский хоккеист Коннор Касин потерял сознание во время перерыва, ему провели сердечно-легочную реанимацию на катке до приезда скорой, но в больнице констатировали смерть. Он играл за школьную команду «Лонг-Айленд Шаркс», которая выступала на благотворительном матче.
Мероприятие было посвящено погибшей в ДТП в прошлом году выпускнице местной школы и организовано родителями девушки, которые также создали фонд поддержки семей, потерявших детей.
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