Москва, 2 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В 2022 году на российско-украинских переговорах уже был выработан и передан лидерам стран определённый договор, однако в Киеве отказались от всех договорённостей. Об этом 2 декабря заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«Осталось несколько штрихов на бумаге. Всё, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась», — сообщил он РБК.

По словам Мединского, в итоге вся работа «пошла насмарку».

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли в Стамбуле 29 марта 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил об условиях разрешения кризиса, заявленных в июне этого года. Тогда глава государства в качестве условий в том числе назвал вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что украинский конфликт возможно разрешить с помощью переговоров, если Запад признает отсутствие альтернативы мирному предложению президента РФ. Он добавил, что если западные страны продолжат упорствовать в своих заблуждениях, база для переговоров не появится.

Ранее Мединский заявлял, что Россия искренне хотела договориться с Украиной в Стамбуле в 2022 году, и поначалу украинская делегация разделяла это желание. По его словам российская и украинская стороны тогда пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё, однако в какой-то момент киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.