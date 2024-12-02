* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 2 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористических организаций «Исламскую баккию», которая является боевым подразделением ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Валерий Шарифулин/ ТАСС

Обособленное боевое подразделение международной террористической организации «Исламское государство» джамаат «Исламская баккия» находится под номером 517 в перечне террористов и экстремистов.

Как ранее передавало ИА Регнум, религиовед Роман Силантьев заявил, что в российских СИЗО и исправительных колониях с начала спецоперации на Украине резко усилились позиции «тюремных джамаатов» радикальных исламистов. Он отметил, что доля исламских радикалов в тюрьмах выросла, в то время как у руководства колоний сократились возможности по их перевоспитанию.

16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошёл захват заложников сторонниками ИГИЛ. Группа из шести находившихся под арестом обвиняемых захватила оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Спецназ провёл штурм СИЗО и оказавшие сопротивление были ликвидированы.

24 мая директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что исламисты координировали через интернет действия террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. Он отметил, что члены филиала ИГ «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, координировали подготовку к теракту, финансирование, нападение и отход террористов. Это установлено в ходе расследования, в том числе при содействии спецслужб Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

2 декабря девять фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Они являются уроженцами Таджикистана и Ингушетии.