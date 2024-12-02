Москва, 2 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Для детей, которые потеряли родителей в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», были открыты вклады, общая сумма которых составляет 512 млн рублей. Об этом сообщил 2 декабря председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 млн рублей», — написал он в своём Telegram-канале.

Также дети, которые потеряли при теракте одного или обоих родителей, получили более 19 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, по информации Савчука, пострадавшим, которые имеют инвалидность, была выделена помощь в размере 17 млн рублей.

Председатель РКК отметил, что на первом этапе материальная поддержка на сумму более 30 млн рублей была предоставлена 97 семьям. Помимо этого он добавил, что была создана специальная комиссия для контроля над распределением средств и помощи.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на «Крокус Сити Холл» террористы совершили вечером 22 марта. Они ворвались в здание и начали стрельбу, а затем подожгли зал. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»).

23 сентября компания Crocus Group объявила о начале выплат пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Речь шла о денежных средствах, собранных Фондом наследия Муслима Магомаева.